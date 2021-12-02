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Исполком Казани утвердил порядок возмещения недополученных доходов транспорта из-за регулируемого тарифа

11:25, 02.12.2021
Исполком Казани утвердил порядок возмещения недополученных доходов транспорта из-за регулируемого тарифа
Фото: realnoevremya.ru

Исполком Казани утвердил порядок предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов из-за применения регулируемого тарифа на перевозку пассажиров электротранспортом, документ есть в сборнике мэрии города.

Субсидии будут предоставляться из муниципального бюджета. Постановление также утвердило положение о Комиссии по отбору на право получения субсидий и ее состав. Уполномоченным органом определили казанский Комитет по транспорту.

Контроль за исполнением постановления возложили на замруководителя исполкома Казани Ильнура Шакирова.

Фото: realnoevremya.ru

В 2020 году Ассоциация АТП РТ обращалась к президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой о помощи. Падение пассажиропотока из-за пандемии сказалось на доходах предприятий.

Маргарита Головатенко
ЭкономикаБюджетБизнесТранспортОбществоВласть Татарстан

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