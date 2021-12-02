В Казани в районе сквера «Стамбул» временно ограничат движение
В Казани будет временно ограничено движение на участке автомобильной дороги и тротуара по улице Сибгата Хакима, рядом со сквером «Стамбул». Об этом сообщается на сайте мэрии столицы Татарстана.
Ограничение движения связано со строительством опоры связи. Работы будут производить с 13 по 30 декабря 2021 года около сквера «Стамбул» в районе пересечения улиц Сибгата Хакима и Абсалямова.
Накануне сообщалось, что в Казани будет временно ограничено движение на улице Юлиуса Фучика при пересечении с улицей Академика Завойского. Причина — работы по выносу газопровода из зоны строительства первого участка второй линии метрополитена.
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