В России за сутки выявили 32 837 случаев заболевания коронавирусом
За последние сутки в России выявлено 32 837 новых случаев коронавируса, выздоровели 35 679 человек, сообщает федеральный оперштаб.
Таким образом, число зараженных выросло до 9 669 718 человек, а выздоровевших — до 8 364 932 человек.
Зафиксировано 1 226 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 276 419 человек.
Вчера в России подтвердились 32 648 новых случаев коронавируса.
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