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В России за сутки выявили 32 837 случаев заболевания коронавирусом

11:50, 01.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за сутки выявили 32 837 случаев заболевания коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России выявлено 32 837 новых случаев коронавируса, выздоровели 35 679 человек, сообщает федеральный оперштаб.

Таким образом, число зараженных выросло до 9 669 718 человек, а выздоровевших — до 8 364 932 человек.

Зафиксировано 1 226 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 276 419 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в России подтвердились 32 648 новых случаев коронавируса.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина

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