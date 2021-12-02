Экономист заявил, что Россия и ФРГ нарочно затягивают сертификацию «Северного потока -2»

Эксперт по энергетическим рынкам из Украины Валентин Землянский считает, что Россия и Германия нарочно «затягивают» открытие «Северного потока — 2». Он считает, что у Москвы есть «корыстные побуждения».

По словам Землянского, Германия и Россия не могли не знать, что оператор газопровода должен быть зарегистрирован в Германии. Однако сознательно пошли на это нарушение.

Фото: скриншот nord-stream2

По мнению эксперта, ситуация на газовом рынке устраивает «Газпром».

«Для них принципиально, чтобы сертификация проходила в сугубо правовом поле, плюс получать дополнительные дивиденды от ситуации, которая сложилась на европейском рынке», — приводит «РИА Новости» мнение автора публикации.

В середине ноября немецкий регулятор BNetzA принял решение о том, что «Нафтогаз Украина» будет участвовать в сертификации «Северного потока — 2».

Ольга Шагиева