За неделю в России подорожали мука, хлеб, консервы и другие продукты

В период с 23 по 29 ноября текущего года в России произошел рост потребительских цен. Например, на 1,1% подорожала пшеничная мука, на 0,6% хлеб и на 0,5% сосиски, сардельки и др. Об этом сообщили в Росстате.

Также подорожали сливочное масло, маргарин, молоко, печенье, макаронные изделия (0,4%), мороженая рыба, сметана, творог жирный, черный чай (0,3%) и говядина, колбасы полукопченые и варено-копченые, сыры сычужные (0,2%).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В то же время снизились цены на помидоры. В 40 регионах страны они подешевели на 0,2—6%. Еще в 37 субъектах РФ на 0,1—4,9% снизились цены на морковь. Также подешевели шоколадные конфеты (0,4%), свинина и водка (0,1%).

Недавно в России исторического максимума достигла цена на икру. Теперь стоимость одного килограмма превысила отметку в пять тысяч рублей. По расчетам Росстата, с 2000 года икра подорожала в 7,4 раза.



Диана Жиленкова