Генсек НАТО заявил, что Украина может рассчитывать на поддержку альянса, но не на коллективную оборону

Украина может рассчитывать на всестороннюю поддержку НАТО в качестве ценного партнера. В то же время коллективную оборону можно гарантировать только членам альянса. Об этом заявил генсек объединения Йенс Столтенберг.

По его словам, вторжение или проявление агрессии в отношении украинского государства могут обернуться для России экономическими и политическими последствиями, передает «РИА Новости».

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В октябре прекратило свою работу информбюро НАТО в Москве. Также в столице приостановили деятельность военной миссии связи альянса и работу постпредства РФ при НАТО. Позднее эту ситуацию прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, отказ РФ от отношений с НАТО не приведет к негативным последствиям для Москвы.



Диана Жиленкова