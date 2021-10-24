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«Ничего страшного не произойдет»: Песков прокомментировал отказ от отношений с НАТО

16:05, 24.10.2021
«Ничего страшного не произойдет»: Песков прокомментировал отказ от отношений с НАТО
Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что отказ России от отношений с НАТО не приведет к негативным последствиям для Москвы. Он заявил, что агрессивная политика НАТО была всем известна.

«Это блок, который был создан против нашей страны. И никакие миролюбивые заявления, никакие камуфляжи этой агрессивной направленности НАТО — они не способны скрыть истинное предназначение этого блока. Это агрессивный блок, который считает нас противником», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия-1».

Пресс-секретарь главы государства считает что «ничего страшного не произойдет», если Россия откажется от этих отношений «на фоне обострения агрессивности».

Фото: pixabay.com

Вчера в МИД России заявили, что НАТО живет по схемам холодной войны, направляя усилия на парирование некой «угрозы с Востока».

Ольга Шагиева
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