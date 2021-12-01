Белоруссия и Россия подписали протокол о цене на газ в 2022 году

Сегодня представители России и Белоруссии подписали протокол о ценах на российский газ в 2022 году. Об этом сообщило в своем телеграм-канале белорусское Минэнерго.

Исходя из условий нынешнего года, цены согласованы на уровне $128,52 за тысячу куб. метров. Встреча, по итогам которой было принято такое решение, прошла в Санкт-Петербурге. На ней присутствовали министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич, белорусский посол в России Владимир Семашко и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

Сообщается, что договоренность о цене на газ в 2022 году была достигнута в июле 2021 года на встрече президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Фото: realnoevremya.ru

В середине ноября Путин прокомментировал заявление Лукашенко о возможности перекрытия газа в Евросоюз. Он сообщил, что впервые услышал об этом и ни разу не говорил о таком в беседе с белорусским лидером.



Дарья Акимова