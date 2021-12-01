Правительство России намерено поддерживать бизнес по четырем основным направлениям
Правительство России планирует оказывать поддержку предпринимателям по четырем основным направлениям. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В частности, российские власти намерены поддерживать бизнес с помощью развития различных форматов финансовой поддержки, уточнил глава Кабмина РФ.
— Правительством задействован целый ряд мер поддержки, инструментарий постоянно обновляется с учетом, разумеется, текущих вызовов, например такого фактора, как распространение коронавируса, — цитирует Мишустина ТАСС.
В октябре премьер-министр сообщил, что на гранты для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от антиковидных ограничений, выделят 38,5 млрд рублей. Это сферы гостиничного бизнеса, общепита, спорта, дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, развлечений, НКО и другие. В правительстве посчитали, что это поможет частично покрыть часть выручки пострадавшим предприятиям и поддержать более 3 млн работников.
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