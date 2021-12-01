Гидрометцентр РТ: 2 декабря на дорогах Татарстана ожидается сильная гололедица

Фото: Максим Платонов (архив)

В четверг, 2 декабря, на дорогах в Татарстане ожидается сильная гололедица. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

По прогнозу синоптиков, сильная гололедица на дорогах продержится завтра ночью и днем.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, сильная гололедица на дорогах в Татарстане прогнозировалась и на сегодня. Кроме того, в республике местами днем и вечером сохранится туман.

Татьяна Демина