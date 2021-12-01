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Гидрометцентр РТ: 2 декабря на дорогах Татарстана ожидается сильная гололедица

14:11, 01.12.2021
Гидрометцентр РТ: 2 декабря на дорогах Татарстана ожидается сильная гололедица
Фото: Максим Платонов (архив)

В четверг, 2 декабря, на дорогах в Татарстане ожидается сильная гололедица. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

По прогнозу синоптиков, сильная гололедица на дорогах продержится завтра ночью и днем.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, сильная гололедица на дорогах в Татарстане прогнозировалась и на сегодня. Кроме того, в республике местами днем и вечером сохранится туман.

Татьяна Демина
АвтоПроисшествия Татарстан

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