Гидрометцентр РТ: 2 декабря на дорогах Татарстана ожидается сильная гололедица
В четверг, 2 декабря, на дорогах в Татарстане ожидается сильная гололедица. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.
По прогнозу синоптиков, сильная гололедица на дорогах продержится завтра ночью и днем.
Напомним, сильная гололедица на дорогах в Татарстане прогнозировалась и на сегодня. Кроме того, в республике местами днем и вечером сохранится туман.
Татьяна ДеминаАвтоПроисшествия Татарстан
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