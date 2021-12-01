Минздрав Татарстана: иностранцы не смогут получить даже временный QR-код
Иностранные граждане не смогут получить даже временный QR-код. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Татарстана.
Без QR-кода у иностранцев нет возможности воспользоваться общественным транспортом, посещать торговые центры и заведения общепита.
Напомним, в Татарстане система QR-кодов введена не только в ТЦ, кафе, кинотеатрах и театрах, но и прочих местах массового скопления людей. Кроме того, без QR-кода с 22 ноября жители республики не могут проехаться в автобусах, троллейбусах, трамваях и метро.
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