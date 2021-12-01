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Минздрав Татарстана: иностранцы не смогут получить даже временный QR-код

12:53, 01.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Минздрав Татарстана: иностранцы не смогут получить даже временный QR-код
Фото: Максим Платонов (архив)

Иностранные граждане не смогут получить даже временный QR-код. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Татарстана.

Без QR-кода у иностранцев нет возможности воспользоваться общественным транспортом, посещать торговые центры и заведения общепита.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в Татарстане система QR-кодов введена не только в ТЦ, кафе, кинотеатрах и театрах, но и прочих местах массового скопления людей. Кроме того, без QR-кода с 22 ноября жители республики не могут проехаться в автобусах, троллейбусах, трамваях и метро.

Татьяна Демина
ОбществоМедицинаВласть Татарстан

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