Несостоявшийся подрядчик из Ульяновска пожаловался в ФАС на тендер по управлению дорожным движением в Казани

Фото: Максим Платонов

Необоснованные критерии и работы раньше срока

Как стало известно «Реальному времени», тендер ГКУ «Главтатдортранс» на реконструкцию автоматизированной системы управления дорожным движением в Казани заблокировали по жалобе — ульяновское ООО «ЭТС-Монтаж» усмотрела в действиях заказчика нарушения российского законодательства о контрактной системе в сфере закупок. В частности, компания заподозрила «Главтатдортранс» в сговоре с участниками закупками.

Согласно техзаданию, от подрядчика требовалось установить в Казани светофоры по 11 адресам. В жалобе, направленной в Управление ФАС по РТ, «ЭТС-Монтаж» указал, что работы на объектах стартовали еще до объявления тендера на 60 миллионов рублей. Размещен он был 15 октября, а подрядчика планировалось определить 16 ноября.

— Таким образом, установление в контракте срока выполнения работ до 15 декабря 2021 г. создает невозможным выполнение контрактных обязательств для остальных участников закупки, — указали в «ЭТС-Монтаж».

Кроме того компания посчитала требования, предъявленные «Главтатдортрансом» к участникам закупки, необоснованными. Заказчик в документации указал, что конкурсантам, не имеющим опыта работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автодорог, равно как и не предоставившим документов, подтверждающих опыт выполнения таких работ, присваивается 0 баллов. В тоже время участникам конкурса, сделавшим предложение, соответствующее установленному значению или лучшее предложение, ставят 100 баллов.

В жалобе, направленной в Управление ФАС по РТ, «ЭТС-Монтаж» указал, что работы на объектах стартовали еще до объявления тендера. Фото: Роман Хасаев

— По мнению заявителя, применение данного критерия ограничивает участников закупки, т.к., по своей сути делает невозможным победу в конкурсе организации без опыта аналогичных работ, — заявляет в жалобе «ЭТС-Монтаж».

В компании считают, что критерий «опытности» лишил потенциальных участников, в том числе и сам «ЭТС-Монтаж», возможности претендовать на победу в тендере на реконструкцию автоматизированной системы управления дорожным движением в Казани или аналогичных ему. Это в свою очередь «лишает их в будущем принимать участие в исполнении аналогичных контрактов, т.к. соответствующие документы им предоставить не предоставляется возможным».

Светофоры заработали раньше времени

УФАС по Татарстану, рассмотрев жалобу компании из Ульяновска, приняло решение признать ее обоснованной лишь частично. Антимонопольный орган согласился лишь по одному доводу «ЭТС-Монтажа» — в части начатых до проведения конкурса работ реконструкцию автоматизированной системы управления дорожным движением.

Выяснилось, что еще до определения заказчика не некоторых участках действительно начали устанавливать светофоры, хотя подрядчика еще не определили. К моменту проведения 23 ноября проверки антимонопольщиками, объекты уже появились на перекрестке проспект Победы — Оренбургский проезд, 193, а также по ул. Рауиса Гареева (Оренбургский тракт, 140 к1).

Выяснилось, что еще до определения заказчика не некоторых участках действительно начали устанавливать светофоры. Фото: Максим Платонов

Всего до 15 декабря светофоры в Казани должны были появиться по следующим адресам:

на перекрестке проспект Победы — Оренбургский проезд, 193 в Приволжском районе; по ул. Рауиса Гареева (Оренбургский тракт,140 к1) в Приволжском районе; на перекрестке ул. Рихарда Зорге, 39 в Приволжском районе; на перекрестке ул. Хусаина Мавлютова, 17 — ул. Сыртлановой в Приволжском районе; по ул. Рауиса Гареева, 103 в Приволжском районе; на перекрестке ул. Рауиса Гареева, 117 в Приволжском районе; по ул. Островского, 57a в Вахитовском районе; на перекрестке ул. Азата Аббасова — ул. Удивительная в Советском районе; на перекрестке ул. Гаврилова, 30г в Ново-Савиновском районе; по ул. Дементьева, 3/3 в Авиастроительном районе; по ул. Залесная, 2б в Кировском районе;

Устаревший ГОСТ

В претензиях «ЭТС-Монтажа» к критериям опыта, в УФАС по Татарстану, нарушений законодательства не нашли. Поэтому в этой части жалобу признали необоснованной.

Однако антимонопольщики нашли в тендере «Главтатдортранса» иное нарушение, которое не усмотрела ульяновская компания. Выяснилось, что в перечне нормативно-технических документов, рекомендуемый ведомством к применению при установлении в Казани светофоров, установлен недействующий стандарт. Среди прочей документации был указан «ГОСТ Р 51872-2002. Государственный стандарт Российской Федерации. Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения». Он перестал действовать с 1 сентября 2019-гою

«Главтатдортрансу» в итоге выдали предписание об устранении нарушений действующего законодательства. Вместе с этим УФАС по Татарстану намерено рассмотреть вопрос о необходимости возбуждения в отношении ведомства административного производства.

Комментарий «Главтатдортранса» получить не удалось.

Повод для работы антимонопольщиков появился и благодаря тендеру на очередной этап строительства дороги-дублера Горьковского шоссе. Фото mindortrans.tatarstan.ru

Жалобы на тендеры «Главтатдортранса»

Стоит отметить, что «Главтатдортранс» довольно часто попадает в поле зрения антимопольщиков — периодически от компаний поступают жалобы на закупки ведомства. Похожая на случай со светофорами история случилась с тендером на строительство подземного перехода через ул. Хусаина Мавлютова в Казани. Так, 31 августа некий гражданин указал в своем письме УФАС по РТ, что работы на объекте начались раньше определения поставщика. При этом сроки исполнения контракта начинались 30 сентября. Тогда антимонопольщики выехали на место и зафиксировали строительные работы 8 сентября. Тендер в итоге отменили, а затем «Главтатдортранс» объявил новый. При этом начальная цена контракта «упала» с 90,3 до 89,5 миллионов рублей.



Повод для работы антимонопольщиков появился и благодаря тендеру на очередной этап строительства дороги-дублера Горьковского шоссе. Этим летом ООО «Джули» из Екатеринбурга обжаловала часть документации, где содержались критерии оценки заявок. Компания указала, что в одном из критериев должна оцениваться общая сумма контрактов у участника на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту линейных объектов капитального строительства. В то же время «Главтатдортранс», по мнению компанию, нарушил закон, конкретизировав это требование, приписав, что контракты должны быть связаны именно с автодорогами.

Отменен этим летом был и тендер «Главтатдортранса» на ремонт дорожно-уличной сети Казани за 469 миллионов рублей. Согласно журналу событий, 9 июля были подведены итоги аукциона. Затем, 21 июля, в связи с поступлением жалобы определение поставщика приостановили. Спустя еще девять дней тендер отменили.



Татьяна Демина