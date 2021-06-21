Тендер на дорогу-дублер Горьковского шоссе приостановили «жалобщики» из Екатеринбурга

Кто строит дорогу-дублер

Тендер на очередной этап строительства дороги-дублера Горьковского шоссе приостановлен по жалобе, выяснило «Реальное время». Начальная цена контракта составляла 799 млн рублей. Согласно протоколу подведения результатов торгов, контракт должен был уйти ООО «Волга-Автодор» за сумму на 1,2 млн рублей меньше начальной.

Напомним, что всего на дорогу-дублер Горьковского шоссе запланировано потратить 4,5 млрд рублей. Контракты почти на миллиард уже ушли к «Волга-Автодору» — крупному татарстанскому подрядчику в сфере дорожного строительства. В 2020 году общая сумма выигранных госконтрактов компании составила 2,2 млрд рублей. Помимо строительства дороги-дублера Горьковского шоссе она также занимается строительством масштабной развязки на Оренбургском тракте, а также дороге к строящемуся под Казанью МСЗ.

Всего на дорогу-дублер Горьковского шоссе запланировано потратить 4,5 млрд рублей. Фото mindortrans.tatarstan.ru

В 2020 году выручка компании составила 1,2 млрд рублей, чистая прибыль — 23 млн рублей. Компания принадлежит Александру Строкину. Напомним, что эта компания — не единственный подрядчик с таким названием в Татарстане. Существует и другой «Волга-Автодор», по строительству Вознесенского тракта и ремонту «самой убитой улицы Казани» — Магистральной. С точки зрения собственников или руководства компании между собой не связаны.

Профессиональные жалобщики?

Жалобу на тендер в антимонопольные органы подало ООО «Джули», зарегистрированное в Екатеринбурге. Согласно тексту (есть в распоряжении «Реального времени»), недовольство компании вызвала та часть тендерной документации, где устанавливаются критерии оценки заявок. «Джули», ссылаясь на нормативные документы, заявляет: в одном из критериев должна оцениваться общая сумма контрактов у участника на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту линейных объектов капитального строительства. А заказчик — ГКУ «Главтатдортранс» — конкретизировал это требование, приписав, что контракты должны быть связаны именно с автодорогами. Иных претензий в жалобе не содержится.

Заказчик — ГКУ «Главтатдортранс» — конкретизировал требование, приписав, что контракты должны быть связаны именно с автодорогами. Фото mindortrans.tatarstan.ru

Интереснее другое: указанное ООО «Джули» ранее уже подавало жалобы на различные закупки в Татарстане. «Реальное время» писало о том, как по их жалобе приостановили тендер на ремонт общежитий КНИТУ-КАИ на 46 млн. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Татарстану тогда признало жалобу «Джули» частично обоснованной, но предписание выдавать не стало — контракт впоследствии благополучно ушел к изначальному победителю тендера.

В реестре жалоб можно найти более тысячи (!) жалоб от ООО «Джули» в антимонопольные органы различных регионов. Только на сегодня рассматривается 99 жалоб в разных субъектах РФ. Один из обжалуемых тендеров — на ремонт дорог в Набережных Челнах за 226 млн рублей, с теми же претензиями, что и в случае с дорогой-дублером Горьковского шоссе.

В реестре жалоб можно найти более тысячи (!) жалоб от ООО «Джули» в антимонопольные органы различных регионов. Фото: Роман Хасаев

Из рассмотренных жалоб «Джули» большая часть (около 900) приходится на признанные необоснованными, еще 500 — признали полностью или частично обоснованными, но предписание на отмену результатов конкурса чаще всего не выдавали. «Реальное время» изучило несколько жалоб «Джули» — как правило, они относятся к тендерам на строительные или ремонтные работы или же на проектирование таких работ, но не обязательно связаны с дорогами.

«Джули» зарегистрировано около года назад. В 2020 году получила выручку в 22,9 млн рублей и чистую прибыль в 46 тыс. рублей. Компания принадлежит местной жительнице Дарье Быстровой, директор «Джули» — Иван Янгличев. Само «Джули» не участвовало ни в одном тендере.

Руководитель «Джули» не стал комментировать «Реальному времени» жалобу на тендер по дороге-дублеру Горьковского шоссе и число жалоб в целом. Директор «Волга-Автодора» Дмитрий Дубинин также не стал комментировать ситуацию.

Александр Артемьев