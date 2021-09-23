Главтатдортранс вновь объявил тендер на строительство в Казани подземного перехода через ул. Хусаина Мавлютова

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Главтатдортранс вновь объявил тендер на строительство в Казани подземного пешеходного перехода через ул. Хусаина Мавлютова. Предыдущий по жалобе отменила Федеральная антимонопольная служба.



На строительство подземного перехода готовы выделить более 89,5 млн рублей из бюджета Татарстана, следует из документации на портале госзакупок. Исполнитель должен приступить к работам с момента подписания госконтракта и завершить до 31 августа 2022 года. Договор должен быть подписан не позднее 31 октября текущего года.

От подрядчика требуется подготовить территорию строительства, построить подземный пешеходный переход, обустроить рядом с ним дороги и тротуары. Кроме того, в его обязанности входит благоустройство и озеленение территории вокруг объекта.

Предыдущий тендер на строительство в Казани подземного перехода через ул. Хусаина Мавлютова на сумму 90,3 млн рублей Главтатдортранс разместил в августе. Однако 31 августа некий С.А. Фролов подал жалобу, заявив, что строительные работы уже ведутся. При этом сроки контракта устанавливались с 30 сентября 2021 года до 20 июня 2022 года. Специалисты ФАС выехали на место и зафиксировали строительные работы 8 сентября. После этого тендер отменили, а Главтатдортрансу выдали предписание об устранении нарушений.



Фото: Максим Платонов (архив)

Строительство подземного перехода через ул. Хусаина Мавлютова предусматривалось проектом планировки и межевания территории, ограниченной улицами Танковой, Хусаина Мавлютова и Братьев Касимовых, размещенном в сборнике документов мэрии Казани. Он будет вести от Международной школы к крытому футбольному манежу



Татьяна Демина