В Казани отменили тендер на строительство подземного перехода через ул. Хусаина Мавлютова
Отменено определение поставщика на строительство подземного перехода через ул. Хусаина Мавлютова в Казани. Решение приняла Федеральная антимонопольная служба по РТ.
Жалобу подал 31 августа Фролов С.А. — он заявил, что по ул. Хусаина Мавлютова уже ведутся строительные работы. При этом сроки контракта установлены с 30 сентября 2021 года до 20 июня 2022 года. Специалисты ФАС выехали на место и зафиксировали строительные работы 8 сентября.
Заказчику ГКУ «Главтатдортранс» выдано предписание об устранении выявленных нарушений.
Тендер стоимостью 90,3 млн рублей появился на портале госзакупок в августе.
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