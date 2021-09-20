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В Казани отменили тендер на строительство подземного перехода через ул. Хусаина Мавлютова

16:37, 20.09.2021 1
В Казани отменили тендер на строительство подземного перехода через ул. Хусаина Мавлютова
Фото: realnoevremya.ru

Отменено определение поставщика на строительство подземного перехода через ул. Хусаина Мавлютова в Казани. Решение приняла Федеральная антимонопольная служба по РТ.

Жалобу подал 31 августа Фролов С.А. — он заявил, что по ул. Хусаина Мавлютова уже ведутся строительные работы. При этом сроки контракта установлены с 30 сентября 2021 года до 20 июня 2022 года. Специалисты ФАС выехали на место и зафиксировали строительные работы 8 сентября.

Фото: Максим Платонов

Заказчику ГКУ «Главтатдортранс» выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Тендер стоимостью 90,3 млн рублей появился на портале госзакупок в августе.

Алексей Нечаев
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:14
    фролову кто-то дорогу перешел?
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