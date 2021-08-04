В Казани отменили тендер на ремонт дорог за 469 млн рублей

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

В Казани отменили тендер на ремонт дорожно-уличной сети за 469 млн рублей. По данным портала госзакупок, 30 июля он автоматически переведен на этап «Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) отменено».

Согласно журналу событий, 9 июля были подведены итоги аукциона. Затем, 21 июля, в связи с поступлением жалобы определение поставщика приостановили. Спустя еще девять дней тендер отменили.

Напомним, закупку разместили 21 июня. Планировалось провести ремонт на 8 600 км дорог Казани до 15 ноября этого года. Заказчиком выступило ГКУ «Главтатдортранс». Финансирование предполагалось из бюджета Татарстана.



Татьяна Демина