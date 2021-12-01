В почтовых отделениях начала работать почта Деда Мороза
В отделения «Почты России» начала работать почта Деда Мороза. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Новогоднюю почту также можно отправить в музеях, выставочных центрах, на центральных площадях. Написать письмо можно не только российскому Деду Морозу в Великий Устюг, но и другим зимним волшебникам регионов.
Для отправки писем с желаниями в крупных отделениях стоят специальные почтовые ящики с табличками, изображением персонажей и его точным адресом.
Специальный поезд Деда Мороза прибудет в Казань 15 декабря.
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