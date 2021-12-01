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В почтовых отделениях начала работать почта Деда Мороза

10:32, 01.12.2021
В почтовых отделениях начала работать почта Деда Мороза
Фото: Олег Тихонов

В отделения «Почты России» начала работать почта Деда Мороза. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Новогоднюю почту также можно отправить в музеях, выставочных центрах, на центральных площадях. Написать письмо можно не только российскому Деду Морозу в Великий Устюг, но и другим зимним волшебникам регионов.

Для отправки писем с желаниями в крупных отделениях стоят специальные почтовые ящики с табличками, изображением персонажей и его точным адресом.

Специальный поезд Деда Мороза прибудет в Казань 15 декабря.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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