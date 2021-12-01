В ряде домов Авиастроительного района в Казани почти на сутки отключат воду

В пятницу в ряде домов Авиастроительного района в Казани почти на сутки отключат воду. Об этом сообщается на сайте исполкома Казани.

С девяти утра 3 декабря до шести утра 4 декабря воды не будет по следующим адресам: улица Ленинградская, 19в, улица Максимова, 37б, 41, 37 стр., 39а, улица Чапаева, 10.

Неудобства связаны с работами по подключению водопровода. Казанцев просят заранее запастись водой. Автоцистерны будут выезжать согласно заявкам, оставленным по телефону +7(843)231-62-60.

Ранее в некоторых поселках Приволжского района на сутки отключали воду.

Ольга Шагиева