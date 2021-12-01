Самолет из Казани выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Челябинске из-за обледенения

В Миндортрансе Челябинской области озвучили причину, по которой самолет из Казани выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. По предварительной версии, это произошло из-за обледенения полосы и сильного бокового ветра.

По данным ведомства, на борту находились 32 взрослых пассажира и один ребенок. Никто не пострадал.

Фото: realnoevremya.ru

Инцидент привел к задержке девяти рейсов. Еще шесть воздушных судов направили на запасной аэродром.

Комиссия в составе представителей транспортной прокуратуры и областного Миндортранса работает в аэропорту. Также сообщается, что в 9.45 на электронную почту аэропорта поступила информация о минировании взлетно-посадочной полосы. Эта информация проверяется.

Ранее сообщалось, что в Челябинске самолет из Казани выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при заходе на посадку.



Ольга Шагиева