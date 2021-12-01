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Число пострадавших в аварии с вахтовым автобусом под Елабугой увеличилось до 21

09:16, 01.12.2021
Число пострадавших в аварии с вахтовым автобусом под Елабугой увеличилось до 21
Фото: realnoevremya.ru

Количество пострадавших в результате ДТП с участием вахтового автобуса и фурой под Елабугой увеличилось до 21 человека. Об этом сообщил Минздрав Татарстана.

«На 8.48 по мск — 21 пострадавший. Один человек погиб. Одного пациента уже доставили в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов. Один человек от госпитализации отказывается. Остальных в ближайшее время привезут в БСМП Набережных Челнов», — приводит сообщение ведомства «Интерфакс».

Рано утром на дороге Елабуга — Гари — Абалач водитель вахтового автобуса совершил наезд на припаркованный у обочины грузовик. На месте работают сотрудники ГИБДД, прокурор Елабуги, выясняются обстоятельства ДТП. В тяжелом состоянии находится водитель автобуса.

Ольга Шагиева
ОбществоПроисшествияАвто Татарстан

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