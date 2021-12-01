Эксперты прогнозируют подорожание недвижимости перед Новым годом

Эксперты на рынке недвижимости и девелоперы ждут рост цен на недвижимость на 5% в декабре 2021 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на председателя совета директоров «Бест-Новострой» Ирины Доброхотовой.

Эксперты считают, что на фоне снижения на фондовых рынках, цен на нефть и очередного падения рубля люди начнут скупать недвижимость, как это обычно бывает. Еще одним стимулом станет ожидание роста ипотечных ставок.

Фото: realnoevremya.ru

«Ажиотажный спрос способен спровоцировать новый рост цен на недвижимость в крупных городах — до конца 2021-го средние цены на новостройки могут вырасти до 5%», — приводит издание слова генерального директора VSN Realty Яны Глазуновой.

Вчера Банк России предложил не продлевать льготную ипотеку на новостройки.



Ольга Шагиева