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В России за сутки подтвердились 32 648 новых случаев коронавируса

11:37, 30.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за сутки подтвердились 32 648 новых случаев коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России выявлено 32 648 новых случаев коронавируса, выздоровели 33 442 человека, сообщает федеральный оперштаб.

Таким образом, число зараженных выросло до 9 636 881 человека, а выздоровевших — до 8 329 253 человек.

За сутки зафиксировано 1 229 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 275 193 человека.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось о 33 860 новых случаях COVID-19 в России.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина

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