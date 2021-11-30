В России за сутки подтвердились 32 648 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 32 648 новых случаев коронавируса, выздоровели 33 442 человека, сообщает федеральный оперштаб.
Таким образом, число зараженных выросло до 9 636 881 человека, а выздоровевших — до 8 329 253 человек.
За сутки зафиксировано 1 229 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 275 193 человека.
Вчера сообщалось о 33 860 новых случаях COVID-19 в России.
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