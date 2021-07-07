В Татарстане за первые шесть месяцев 2021 года обанкротились 165 компаний

Фото: Максим Платонов (архив)

За январь—июнь 2021 года в Татарстане обанкротились 165 компаний. Это на 17% больше, чем за первое полугодие прошлого года, пишет «Коммерсант». Республика стала одним из лидером по этому показателю.

Лидером по количеству обанкротившихся организаций за первое полугодие 2021 года стала Москва — 969 компаний (+13,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). На втором месте Санкт-Петербург — 401 компания (+36,9%), на третьем Подмосковье — 358 (+15,9%). В топ-5 также вошли Свердловская область — 171 организация-банкрот (+12,5%) и Краснодарский край — 167 (+35,8%).

Чаще всего заявителями по делам о банкротстве юрлиц выступают их кредиторы — 74,5% случаев (75,4% в первом полугодии 2020 года). На втором месте Федеральная налоговая служба — 15,6% случаев (14,2% в январе—июне прошлого года). Также заявления подают работники организаций из-за долгов по зарплате (0,6% дел против 0,5%).

Напомним, в прошлом году в Татарстане впервые за последние три года резко спала волна банкротств среди предприятий — на 31%. Заведено свыше 600 дел вместо 934 в 2019 году.

Татьяна Демина