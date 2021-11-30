Дерипаска и Набиуллина поспорили о ставках Центробанка и инфляции

Российский миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал политику Центрального банка РФ. Глава регулятора Эльвира Набиуллина с его претензиями согласилась не в полной мере.

— Я гарантирую, что при ваших ставках никакого роста предложения не будет, особенно если вас беспокоит реальная инфляция, — заявил Дерипаска. По его мнению, Центробанк выбрал неверное направление. Он считает, что необходимо обеспечить предложение, а регулятор вместо этого «двигает кривую спроса вниз».



Дерипаска заявил Набиуллиной, что граждане не станут вкладываться, «если стоимость кредита прогнозируется на уровне 10% в начале следующего года».



В ответ на это Набиуллина заявила, что ставки по длинным кредитам зависят не только от установленной ЦБ ключевой ставки. В первую очередь на них влияют ожидания банков, финансовых рынков и «какая будет инфляция в перспективе пяти-семи-десяти лет».



Фото: Максим Платонов (архив)

Вместе с этим глава регулятора согласилась с мнением Дерипаски относительно необходимости работать на рост предложения, пишет РБК.



Напомним, в июне Дерипаска назвал повышение Центробанком ключевой ставки безумием. Тогда регулятор повысил ее до 5,5%. 22 октября Банк России повысил ключевую ставку шестой раз подряд — до 7,5%.



Татьяна Демина