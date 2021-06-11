Дерипаска назвал безумием повышение ключевой ставки до 5,5%

Миллиардер Олег Дерипаска считает повышение Центробанком ключевой ставки безумием. Свое мнение он выразил в telegram-канале.

«Безумие с ключевой ставкой и укреплением рубля продолжается. Я так понял, лоббисты carry-tradings сильнее, чем простые россияне, в нашей политике», — говорится в посте.

Фото: wikipedia.org

Сегодня Банк России третий раз за год повысил ключевую ставку на 0,5%, до 5,5% годовых. Регулятор допустил и дальнейшее ее повышение.

Дерипаска уже не в первый раз выступает с критикой Центробанка. Так, в марте он назвал решение Банка России о повышении ключевой ставки до 4,5% атакой на доходы россиян и прибыль компаний. Бизнесмен тогда заявил, что регулятор преследует «не экономические, а политические цели».

А в октябре прошлого года он назвал отвратительной работу ЦБ РФ, сравнив показатели фондовых и долговых рынков России и Китая.