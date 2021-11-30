В Татарстане посмертно осудили мужчину за убийство жены, которое произошло 25 лет назад

В Альметьевске посмертно осудили мужчину, который 25 лет назад убил свою 42-летнюю супругу. Об этом рассказал «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Установлено, что 5 июня 1996 года мужчина из ревности убил 42-летнюю супругу. Он нанес ей 18 ударов руками и ногами по различным частям тела и не менее 4 ударов головой об пол.

Преступление раскрыли лишь спустя 25 лет. При этом в июле 2016 года преступник скончался по болезни. Подсудимого в процессе представлял его законный представитель.

Фото: realnoevremya.ru

Суд вынес обвинительный приговор, но освободил подсудимого от наказания в связи со смертью.

Судебное решение не вступило в законную силу.

Ранее в Казани с начала года зарегистрировали около 19,5 тысячи преступлений. Это на 4,1% меньше, чем в прошлом году.



Ольга Шагиева