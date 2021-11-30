На Самосыровской свалке планируют построить электростанцию

На месте крупнейшей Самосыровской свалки построят электростанцию. С глубины 18 метров планируют собирать метан и преобразовывать в электроэнергию, пишет «Коммерсантъ».

Контракт на рекультивацию стоимостью 872 млн получило ООО «Ядран-строй». Вчера был заключен договор с Главным инвестиционно-строительным управлением Татарстана.

Согласно тендеру, на свалке должна быть установлена система активной дегазации с производством электроэнергии из свалочного газа, на 60% состоящим из метана. Для этого на полигоне возведут электростанцию производительностью 1 500 кВт (из трех модулей по 500 кВт). Газ будут собирать с глубины 18 метров при помощи 80 вертикально установленных труб — газовых дрен. Он будет проходить через систему очистки и поступать в газопоршневые агрегаты для выработки электроэнергии.

Кроме того, на полигоне будет установлена факельная установка, предназначенная для сжигания газа на случай остановки работы газопоршневых агрегатов. Там будут установлены 40 вертикальных дрен для увлажнения свалки водой из накопителей, чтобы стимулировать выработку газа.

Фото: realnoevremya.ru

По расчетам, свалка может давать 260 куб. м/ч метана для производства 1,56 МВт/ч электроэнергии. В 2030 году производство на станции снизится до 0,84 МВт/ч из-за снижения объема газа.



Ранее кабмин Татарстана подписал с Министерством природных ресурсов и экологии России предварительное соглашение о предоставлении республике субсидии из федерального бюджета в размере 890,6 млн рублей на рекультивацию Самосыровского мусорного полигона в 2022—2024 годах. Полигон площадью 14,1 га оказывает негативное воздействие на атмосферный воздух Казани.



Ольга Шагиева