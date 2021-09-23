Татарстан может получить 890,6 млн рублей на рекультивацию Самосыровского полигона

Кабмин Татарстана подписал с Министерством природных ресурсов и экологии России предварительное соглашение о предоставлении республике субсидии из федерального бюджета в размере 890,6 млн рублей на рекультивацию Самосыровского мусорного полигона в 2022—2024 годах. Об этом сообщили в пресс-службе татарстанского ведомства.

Начало работ по рекультивации свалки по ул. Мамадышский тракт Казани запланировано на следующий год. Установлено, что данный полигон площадью 14,1 га оказывает негативное воздействие на атмосферный воздух Казани.

— За 2020—2021 годы поступило несколько сотен обращений от граждан г. Казани, проживающих в зоне расположения Самосыровского полигона, о неприятном запахе свалочных газов, — уточняется в сообщении Минэкономики РТ.

Недавно суд обязал власти Казани очистить стоки на Самосыровском полигоне.