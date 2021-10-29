В Казани на реновацию футбольного поля стадиона «Ак Барс Арена» направят более 3 млн рублей

Акционерное общество «Казань Арена» объявило тендер на реновацию футбольного поля стадиона «Ак Барс Арена». Начальная цена договора — 3,4 млн рублей.

Футбольный стадион рассчитан на 45 тысяч зрителей и находится по адресу: проспект Ямашева, д. 115а. Исполнителю необходимо оказать услуги по планировке и благоустройству ландшафта. Оказать услугу необходимо до 31 декабря 2021 года.

Фото: realnoevremya.ru

В прошлом месяце был объявлен тендер на обновление здания пропускных пунктов и некоторых элементов инженерных сетей на территории стадиона. Также исполнителю требуется установить новые бордюрные ограждения и ливневые канализации, заменить фанатские ограждения.



Диана Жиленкова