В Казани недельный эпидпорог заболеваемости ОРВИ превышает средние многолетние показатели
Недельный эпидпорог заболеваемости ОРВИ в Казани превышает средние многолетние показатели, отметил замминистра здравоохранения — начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.
Так, на прошлой неделе зарегистрировано 8 959 случаев ОРВИ, эпидпорог превышен на 13,6% преимущественно за счет взрослого населения. Темп прироста составляет 0,32%.
В Министерстве здравоохранения Татарстана в воскресенье сообщили, что в республике закуплены лекарства для лечения COVID-19 и ОРВИ на амбулаторном этапе до конца 2021 года.ОбществоМедицина Татарстан
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