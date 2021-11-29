В Татарстане на этой неделе ожидается сильный ветер, метели и новый температурный рекорд

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане на этой неделе ожидается ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют мокрый снег, снег, сильный ветер и гололедицу.

Погода ухудшится уже сегодня вечером — ожидается сильный южный ветер порывами 17—22 м/с. Во вторник, 30 ноября, снова ожидается сильный ветер. Его порывы будут достигать до 25 м/с.

В связи с ухудшением погоды в Татарстане объявлено штормовое предупреждение. В отдельных районах возможны метели с существенным ухудшением видимости, гололед, туман, на дорогах сильная гололедица. 30 ноября ночные температуры составят -2..+3°С, дневные — от 0 до +5 градусов. В частности, в Казани синоптики прогнозируют +2..+4°С.

В Гидрометцентре РТ не исключают, что во вторник в республике будет установлен новый температурный рекорд. Предыдущий зарегистрирован в 2012 году — самая высокая температура за весь период наблюдений в столице Татарстана достигла +3,7 градуса.

В среду, 1 декабря, в Татарстане сохранится пасмурная погода. Синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег, а ночью — сильный ветер порывами 15—20 м/с. Температура составит -2..+3°С. Атмосферное давление в Казани будет значительно ниже нормы — 741 мм ртут. столба.

Фото: Максим Платонов (архив)

В четверг, 2 декабря, в Татарстане похолодает. Ночью ожидается до -2..-7 градусов, днем 0..-4°. Ожидаются снег, мокрый снег, местами метель. На дорогах скользко.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в пятницу, 3 декабря, в Татарстане местами возможен небольшой снег, мокрый снег. Ночные температуры составят -4..-9 градусов, дневные повысятся до 0..+2 градусов. В субботу, 4 декабря, погода в республике вновь ухудшится — синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем, сильный ветер. При этом в Татарстане потеплеет до +1..+4°С.

В Гидрометцентре РТ обратили внимание, что в Татарстане сейчас держатся температуры на 5-6 градусов выше нормы. Сегодня в полдень они составили -1..+2°С.

Напомним, по прогнозу синоптиков, сегодня днем на территории Татарстана, в том числе и в Казани, местами ожидаются гололед, туман. На отдельных участках дорог возможна сильная гололедица.

Татьяна Демина