Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Казани и Татарстане ночью и днем 29 ноября

Фото: Максим Платонов (архив)

Жителей Казани и Татарстана предупреждают об ухудшении погодных условий, начиная с ночи 29 ноября. Сообщение об изменениях погоды опубликовано на сайте Гидрометцентра республики.



Как сообщается, ночью и днем 29 ноября на территории Татарстана и в Казани местами ожидаются гололед, туман, на отдельных участках дорог сильная гололедица.

Фото: kzn.ru

Ранее татарстанцев предупредили о надвигающихся тумане и метели на сегодня.



На днях профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев рассказал, к какой погоде стоит готовиться татарстанцам в последние дни осени и можно ли уже строить планы на главный праздник зимы.



Дарья Акимова