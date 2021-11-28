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Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Казани и Татарстане ночью и днем 29 ноября

16:56, 28.11.2021
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Казани и Татарстане ночью и днем 29 ноября
Фото: Максим Платонов (архив)

Жителей Казани и Татарстана предупреждают об ухудшении погодных условий, начиная с ночи 29 ноября. Сообщение об изменениях погоды опубликовано на сайте Гидрометцентра республики.

Как сообщается, ночью и днем 29 ноября на территории Татарстана и в Казани местами ожидаются гололед, туман, на отдельных участках дорог сильная гололедица.

Фото: kzn.ru

Ранее татарстанцев предупредили о надвигающихся тумане и метели на сегодня.

На днях профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев рассказал, к какой погоде стоит готовиться татарстанцам в последние дни осени и можно ли уже строить планы на главный праздник зимы.

Дарья Акимова
Общество Татарстан

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