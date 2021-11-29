Руководителя бугульминского партнера «Роснефти» обвинили в уклонении от уплаты налогов почти на полмиллиарда

Следственные органы СК РФ по Татарстану предъявили обвинение 38-летнему генеральному директору ООО «Химбурсервис» (ХБС) в совершении двух эпизодов уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.



Следствие считает, что в 2016—2020 годах обвиняемый вносил в налоговые декларации и другие документы заведомо ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с контрагентами. Так он уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций на сумму более 459 млн рублей.

Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

По данным источников «Реального времени», речь идет о действующем руководителе Руслане Исхакове.

Фото: sledcom.ru

О деталях уголовного дела против бугульминской компании «Химбурсервис» — читайте в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко