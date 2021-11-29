Казанца осудили за фиктивную прописку 23 иностранцев

Фото: прокуратура РТ

В Казани суд признал 42-летнего мужчину виновным по статье о фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания в РФ. Прокуратура Авиастроительного района города поддержала государственное обвинение по уголовному делу, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Суд установил, что ранее судимый фигурант в июне 2021 года, выступая в качестве принимающей стороны, представил в миграционную службу документы о регистрации 23 иностранцев в собственной квартире. Однако они по факту в ней не проживали.

Подсудимый полностью признал вину. Ему назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор вступил в законную силу.

Фото: realnoevremya.ru

В апреле этого года житель Казани получил штраф в 10 тысяч рублей за организацию «резиновой квартиры». Он фиктивно прописал в квартире 14 иностранных граждан.

Маргарита Головатенко