Казанец получил штраф в 10 тысяч за организацию «резиновой квартиры»

Житель Казани получил штраф в 10 тысяч рублей за организацию «резиновой квартиры». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Сообщается, что прокуратура Московского района города Казани поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя. Суд признал его виновным в фиктивной постановке на учет иностранцев по месту пребывания в России.

Установлено, что с августа по декабрь 2020 года подсудимый представил в миграционную службу документы о регистрации 14 иностранных граждан в своей квартире. В реальности они там не проживали.

Свою вину мужчина полностью признал. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее Министерство образования и науки Татарстана в ходе мониторинга по зачислению первоклассников в школу обнаружило аномалии, связанные с проживанием учеников на территориях, к которым относятся школы. Например, в одной квартире были прописаны по 5—6 одноклассников.



Ольга Плешкова