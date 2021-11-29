На строительство двух внутриквартальных проездов на проспекте Победы в Казани выделят почти 69 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

На проспекте Победы в Казани построят два внутриквартальных проезда. На эти цели из республиканского бюджета готовы направить более 68,7 миллиона рублей.

Общая протяженность планируемых к строительству внутриквартальных проездов — 420 метров. Работы планируется завершить до 18 июля 2022 года.

Проезд №1 находится на примыкании проезжей части проспекта Победы

между магазином «Мегастрой» и ВНИИР, а его конец примыкает к местному проезду около ЖК МЧС. Протяженность — 292,7 метра.

Проезд №2.1 находится на ул.2-я Азинской напротив дома №13, а его конец примыкает к местному проезду №2.2 около дома по ул.2-Азинской, д. 3а. Трасса подъезда №2.2 берет начало на местном проезде около жилого дома по ул.Ново-Азинской, 2, а конец находится на примыкании проезжей части ул. Зур Урам около детсада №167.

Скриншот: документация к тендеру

Заказчиком работ выступает ГКУ «Главтатдортранс», следует из документации на портале госзакупок.

Весной мэрия Казани опубликовала перечень внутриквартальных проездов, которые планировалась отремонтировать в этом году. Список и подробности — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина