Новак сообщил, что России хватит нефти на 30 лет

Россия обеспечена нефтью на три десятилетия. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Газа, по его словам, стране хватит на 50 лет. Вице-премьер обратил внимание, что Россия уверена в возможности реализации запасов нефти и газа в долгосрочной перспективе.

Кроме того, Новак оценил возможное влияние нового штамма коронавируса на рынок нефти. Россия не видит необходимости принятия в связи с этим обстоятельством каких-либо срочных мер, заявил он.

Фото: government.ru

— Нужно смотреть, как сейчас будет развиваться ситуация, мы должны мониторить внимательно. И как это будет влиять на спрос, — цитирует вице-премьера ТАСС.

В августе норвежская консалтинговая компания Rystad Energy спрогнозировала, что Россия может достигнуть рекордного уровня добычи нефти и газового конденсата уже в июле 2022 года.



Татьяна Демина