«Известия»: около 30 кредитных организаций могут закрыться к октябрю 2022 года
Около 30 кредитных организаций могут уйти с рынка России к октябрю 2022 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на обзор «Индекс здоровья банковского сектора» рейтингового агентства «Эксперт РА».
Согласно прогнозу, 29 кредитных организаций (8% от общего числа) могут закрыться из-за отзыва лицензии, ее добровольного аннулирования или в процессе слияний и поглощений. Прогнозы основаны на сопоставлении по каждому банку вероятности дефолта на основе частоты дефолтов.
По мнению управляющего директора по валидации агентства «Эксперт РА» Юрия Беликова, наиболее существенны риски для организаций, которые отнесены к рейтинговым категориям не выше «ruB».
Ранее Банк России отозвал лицензию у самарского банка «Спутник», по величине активов занимавшего 295-е место в системе.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым