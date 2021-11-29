«Известия»: около 30 кредитных организаций могут закрыться к октябрю 2022 года

Около 30 кредитных организаций могут уйти с рынка России к октябрю 2022 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на обзор «Индекс здоровья банковского сектора» рейтингового агентства «Эксперт РА».

Согласно прогнозу, 29 кредитных организаций (8% от общего числа) могут закрыться из-за отзыва лицензии, ее добровольного аннулирования или в процессе слияний и поглощений. Прогнозы основаны на сопоставлении по каждому банку вероятности дефолта на основе частоты дефолтов.

Фото: realnoevremya.ru

По мнению управляющего директора по валидации агентства «Эксперт РА» Юрия Беликова, наиболее существенны риски для организаций, которые отнесены к рейтинговым категориям не выше «ruB».



Ранее Банк России отозвал лицензию у самарского банка «Спутник», по величине активов занимавшего 295-е место в системе.



Ольга Шагиева