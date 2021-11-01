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ЦБ отозвал лицензию у самарского банка «Спутник»

07:55, 01.11.2021
ЦБ отозвал лицензию у самарского банка «Спутник»
Фото: cbr.ru

Банк России отозвал лицензию у самарского банка «Спутник», по величине активов занимавшего 295 место в системе, сообщает ЦБ РФ.

Причиной отзыва лицензии послужила утрата банком капитала. Известно, что банк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности и завышал стоимость активов в учете и отчетности, нарушал федеральные законы, а еще нормативные акты и предписания Банка России, был вовлечен в проведение сомнительных валютно-обменных операций.

Выплата страхового возмещения вкладчикам «Спутника» осуществляется госкорпорацией «Агентство по страхованию вкладов».

В октябре Банк России отозвал лицензию у московского «Орбанка».

Маргарита Головатенко
ЭкономикаБанкиОбщество

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