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70% россиян в этом году будут встречать Новый год дома

07:38, 29.11.2021
70% россиян в этом году будут встречать Новый год дома
Фото: realnoevremya.ru

В этом году 70% россиян собираются встретить Новый год дома, в кругу семьи. Об этом говорится в исследовании банка «Открытие».

Каждый десятый (10%) встретит праздник у друзей или родственников. И только 1% опрошенных отравится в кафе или ресторан.

Поедут отдыхать в другой регион России около 2% опрошенных, еще меньше тех, кто отправится за границу, их менее 1%.

Фото: realnoevremya.ru

3% опрошенных будут работать в новогоднюю ночь. Оставшиеся 12% пока не определились с планами, пишет «РИА Новости».

Ранее замглавы Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что в Татарстане формат проведения новогодних мероприятий будет зависеть от иммунизации населения. Роспотребнадзор будет обращать внимание на уровень иммунизации населения от коронавируса и гриппа.

Ольга Шагиева
Общество

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