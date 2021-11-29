70% россиян в этом году будут встречать Новый год дома

В этом году 70% россиян собираются встретить Новый год дома, в кругу семьи. Об этом говорится в исследовании банка «Открытие».

Каждый десятый (10%) встретит праздник у друзей или родственников. И только 1% опрошенных отравится в кафе или ресторан.

Поедут отдыхать в другой регион России около 2% опрошенных, еще меньше тех, кто отправится за границу, их менее 1%.

Фото: realnoevremya.ru

3% опрошенных будут работать в новогоднюю ночь. Оставшиеся 12% пока не определились с планами, пишет «РИА Новости».



Ранее замглавы Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что в Татарстане формат проведения новогодних мероприятий будет зависеть от иммунизации населения. Роспотребнадзор будет обращать внимание на уровень иммунизации населения от коронавируса и гриппа.



Ольга Шагиева