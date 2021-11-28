Татарстанцев предупредили о метели и тумане
Татарстанцев предупредили о надвигающихся тумане и метели. Предупреждение об ухудшении погодных условий опубликовано на сайте Гидрометцентра Татарстана.
28 ноября на территории республики местами ожидаются:
- метель с ухудшением видимости до 1—2 км;
- сильный южный ветер порывами 15—18 м/с;
- гололед;
- туман;
- на дорогах сильная гололедица.
Ранее профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев рассказывал, к какой погоде стоит готовиться татарстанцам и можно ли уже строить планы на главный зимний праздник.
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