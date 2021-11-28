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Татарстанцев предупредили о метели и тумане

13:15, 28.11.2021
Татарстанцев предупредили о метели и тумане
Фото: kzn.ru

Татарстанцев предупредили о надвигающихся тумане и метели. Предупреждение об ухудшении погодных условий опубликовано на сайте Гидрометцентра Татарстана.

28 ноября на территории республики местами ожидаются:

  • метель с ухудшением видимости до 1—2 км;
  • сильный южный ветер порывами 15—18 м/с;
  • гололед;
  • туман;
  • на дорогах сильная гололедица.

Ранее профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев рассказывал, к какой погоде стоит готовиться татарстанцам и можно ли уже строить планы на главный зимний праздник.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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