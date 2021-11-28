В Казани умерла известный педиатр Альбина Зайцева

Сегодня в Казани скончалась известный педиатр Альбина Александровна Зайцева. Сообщение об этом появилось на сайте Минздрава Татарстана.

Альбина Александровна родилась в 1938 году. В 1961 году закончила педиатрический факультет Казанского государственного медицинского университета. Работать начинала в Костенеевской районной больнице Елабужского района ТАССР. Затем была заведующей педиатрическим отделением поликлиники №11 Казани. С 1997 по 2017 годы — врач-педиатр детских садов при городской поликлинике №11.

На днях скончался уфимский парашютист Вадим Фахрутдинов, выживший после авиакатастрофы под Мензелинском в Татарстане. У него было два компрессионных перелома позвоночника, закрытая черепно-мозговая травма и переломы ребер. Долгое время мужчина лежал в реанимации в Набережных Челнах, затем его перевели на лечение в Уфу.

Дарья Акимова