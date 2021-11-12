Военные ученые разработали БАД, снижающий концентрацию COVID-19 в организме в 16 раз

В России создали биологически активную добавку «КовБАД», которая способна снизить концентрацию COVID-19 у больного в 16 раз, рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты, генерал-лейтенант Игорь Кириллов газете «Красная звезда».



Разработка ученых 27-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны получила на один из таких БАДов свидетельство о государственной регистрации после оценки их эффективности.

Эксперименты показали, что на второй день использования БАДа количество вируса в носоглотке снижается в два раза, а после шестидневного применения — в 16 раз, и болезнь протекает с наименьшими осложнениями.

В основу БАДов легли такие ингредиенты, как экстракт аронии, эхинацеи, фукоидан, гидролизат кальмара тихоокеанского и другие вещества природного происхождения.

Фото: realnoevremya.ru

Накануне директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал о разработке лекарства для подавления размножения коронавируса.

Маргарита Головатенко