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Военные ученые разработали БАД, снижающий концентрацию COVID-19 в организме в 16 раз

07:57, 12.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Военные ученые разработали БАД, снижающий концентрацию COVID-19 в организме в 16 раз
Фото: pixabay.com

В России создали биологически активную добавку «КовБАД», которая способна снизить концентрацию COVID-19 у больного в 16 раз, рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты, генерал-лейтенант Игорь Кириллов газете «Красная звезда».

Разработка ученых 27-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны получила на один из таких БАДов свидетельство о государственной регистрации после оценки их эффективности.

Эксперименты показали, что на второй день использования БАДа количество вируса в носоглотке снижается в два раза, а после шестидневного применения — в 16 раз, и болезнь протекает с наименьшими осложнениями.

В основу БАДов легли такие ингредиенты, как экстракт аронии, эхинацеи, фукоидан, гидролизат кальмара тихоокеанского и другие вещества природного происхождения.

Фото: realnoevremya.ru

Накануне директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал о разработке лекарства для подавления размножения коронавируса.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина

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