В России планируется создание Фонда поддержки регионального кинематографа

Союз кинематографистов России планирует создать Фонд регионального кино, чтобы поддерживать кинопроекты в различных субъектах страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора молодежного центра Союза кинематографистов, продюсера Дмитрия Якунина.

Якунин рассказал, что члены союза готовы привлекать свои и частные инвестиции, взаимодействовать с региональными чиновниками и частными компаниями для привлечения средств. Он считает, что фонд сможет помогать региональным киностудиям в продвижении своей продукции в кинопрокате.

Презентация фонда планируется в апреле 2022 года на Московском кинофестивале. Ожидается, что в следующем году фонд спродюсирует 15 проектов с общим бюджетом в 200 млн рублей, в 2023—2024 годах — 30 проектов с бюджетом в 300 млн рублей. К 2024 году продюсеры хотели бы создать единую экосистему регионального кино.

Фото: Василий Иванов

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Дарья Акимова