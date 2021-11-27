В Ульяновской области с 1 декабря отменен вход по QR-кодам в ТЦ в дневное время

С 1 декабря в Ульяновской области отменен вход по QR-кодам в торговые центры по будням с 8 до 15 часов. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских.

По словам главы области, это сделано из-за складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе. Кроме того, подросткам разрешено ходить в музеи и общественные пространства без родителей, общепит сможет принимать посетителей без порога заполняемости в 50%.

Фото: Максим Платонов (архив)

В Ивановской области с 15 ноября тоже разрешено посещать торговые центры без предъявления QR-кода в будние дни до 18:00. С 18 часов и в выходные особый режим посещения сохраняется.





Дарья Акимова