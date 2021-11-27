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В Казани впервые прошел Всероссийский фестиваль студенческой лиги плавания

19:13, 27.11.2021
В Казани впервые прошел Всероссийский фестиваль студенческой лиги плавания
Фото: mon.tatarstan.ru

Сегодня в Казани впервые состоялся Всероссийский фестиваль студенческой лиги плавания. Об этом сообщается на сайте Минобра Татарстана.

Соревнования прошли во Дворце водных видов спорта. Туда прибыли 60 участников из 5 вузов республики. Участие в фестивале приняли не только студенты, но и представители руководства учебных заведений.

Первое место заняла команда Поволжского университета спорта и туризма, второе — команда Казанского федерального университета, третье — Казанского государственного медицинского университета.

Мероприятие прошло в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни», которое помогает приобщить к плаванию разные категории жителей Казани.

Фото: vk.com/akvapalace

Сегодня в столице Татарстана проходил финал Всероссийского турнира по силовому экстриму среди сельского населения «Самый сильный на селе». Участниками были более полутора тысяч сельчан из 31 субъекта России.

Дарья Акимова
СпортВодные виды спорта Татарстан

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