В Казани впервые прошел Всероссийский фестиваль студенческой лиги плавания
Сегодня в Казани впервые состоялся Всероссийский фестиваль студенческой лиги плавания. Об этом сообщается на сайте Минобра Татарстана.
Соревнования прошли во Дворце водных видов спорта. Туда прибыли 60 участников из 5 вузов республики. Участие в фестивале приняли не только студенты, но и представители руководства учебных заведений.
Первое место заняла команда Поволжского университета спорта и туризма, второе — команда Казанского федерального университета, третье — Казанского государственного медицинского университета.
Мероприятие прошло в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни», которое помогает приобщить к плаванию разные категории жителей Казани.
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