В Казани впервые прошел Всероссийский фестиваль студенческой лиги плавания

Сегодня в Казани впервые состоялся Всероссийский фестиваль студенческой лиги плавания. Об этом сообщается на сайте Минобра Татарстана.

Соревнования прошли во Дворце водных видов спорта. Туда прибыли 60 участников из 5 вузов республики. Участие в фестивале приняли не только студенты, но и представители руководства учебных заведений.

Первое место заняла команда Поволжского университета спорта и туризма, второе — команда Казанского федерального университета, третье — Казанского государственного медицинского университета.

Мероприятие прошло в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни», которое помогает приобщить к плаванию разные категории жителей Казани.

Фото: vk.com/akvapalace

Сегодня в столице Татарстана проходил финал Всероссийского турнира по силовому экстриму среди сельского населения «Самый сильный на селе». Участниками были более полутора тысяч сельчан из 31 субъекта России.





Дарья Акимова