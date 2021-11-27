В 2022 году цены на новостройки в России могут вырасти до 15%

В 2022 году в России замедлится, но не остановится рост цен на новостройки. Он может составить 10—15%, считают девелоперы.

По словам директора по маркетингу девелоперской компании MR Group Евгении Старковой (Москва), снижение цен вряд ли возможно, так как на увеличение цен влияет рост стоимости материалов, земли, а также банковского финансирования.

В ближайшие месяцы колебания средней стоимости квадратного метра в новостройках могут быть в пределах 1—2%, пишет ТАСС.

Ранее Казань вошла в пятерку городов с самыми высокими ценами на жилье.

Ольга Шагиева