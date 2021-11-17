Казань вошла в пятерку городов с самыми высокими ценами на жилье

Казань вошла в пятерку городов по стоимости цен на квартиры в октябре. Исследование провел Росбанк.

Перове место в рейтинге заняла Москва, средняя цена за квадратный метр там составила 271,5 тысячи рублей. Далее идут Сочи (220 тысяч рублей) и Петербург (172,5 тысячи рублей). Четвертое место занял Владивосток — квадратный метр в октябре стоил 146,4 тысячи рублей. Казань замыкает пятерку лидеров со стоимостью квадратного метра 108,8 тысячи рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Также в число самых дорогих городов для покупки недвижимости вошли Нижний Новгород, Уфа, Красноярск, Воронеж и Пермь, пишет «РИА Новости».



Ольга Шагиева