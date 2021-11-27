Эксперты сообщили о частых травмах питомцев в новогодние праздники

Специалисты сообщили, какие травмы чаще всего получают домашние животные в период новогодних каникул. В большинстве случаев (58%) у питомцев россиян возникают проблемы с пищеварительной деятельностью.

Это происходит, например, когда кошка или собака стащили угощение со стола или их накормили гости. Возможно, питомец съел очень жирную, острую или маринованную пищу, рассказывают представители страховых компаний.

Также частыми бывают обращения к ветеринарам, когда в желудочно-кишечный тракт животного попадает инородное тело (27% случаев). Непосредственно различные травмы в новогодние праздники получают 13% питомцев.