Умер бывший главный тренер «Зенита», уроженец Казани Герман Зонин

Умер бывший главный тренер сине-бело-голубых, мастер спорта и заслуженный тренер СССР Герман Зонин. Ему было 95 лет.

Причина смерти не уточняется.

Фото: rfs.ru

Герман Семенович родился 9 сентября 1926 года в Казани. В 1973 году возглавил «Зенит» в 1973 году, сделав ранее чемпионом страны ворошиловградскую «Зарю». Именно он выдвинул на первые роли игроков, которые в последующем стали первыми в истории «Зенита» чемпионами страны, — Анатолия Давыдова, Вячеслава Мельникова, Николая Ларионова, Владимира Клементьева, сообщает пресс-служба ФК «Зенит».

В начале ноября в Москве умер многократный чемпион СССР по дзюдо и самбо, обладатель пяти золотых медалей чемпионата Европы по дзюдо Анатолий Бондаренко.